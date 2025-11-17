В НовГУ открыли центр экспертизы заявок на товарные знаки для СЗФО

Центр станет точкой роста для работы с интеллектуальной собственностью в разных отраслях, от высоких технологий до развития региональных брендов, отметили в НовГУ. Помимо экспертизы, сотрудники будут заниматься просветительской деятельностью: на площадке вуза запланированы регулярные семинары для малого и среднего бизнеса. Отмечается, что при создании центра выбор пал на НовГУ, в частности, из-за реализации магистерской программы «Управление интеллектуальной собственностью». На этой базе уже обучено более 150 студентов и выпускников. Помещения для экспертов центра готовы, кадровый резерв сформирован, к концу 2025 года в университете планируют завершить комплектацию штата, который составит 15−20 специалистов.