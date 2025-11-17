Россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет за косметические услуги

Получить возмещение можно не только за собственные процедуры, но и за оплату медицинских манипуляций партнера, ребенка или родителя. Налоговая служба установила новый упрощенный порядок подачи заявлений с начала 2025 года: достаточно справки из медицинского центра установленной формы.