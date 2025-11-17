Доходный дом Шевыревой выставили на продажу в Ростове за 170 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу доходный дом А. Я. Шевыревой 1910 года постройки. Сразу два предложения по продаже одного и того же объекта опубликовали на онлайн-площадке с бесплатными объявлениями. Стоимость варьируется от 170 до 180 млн рублей.
Речь идет о торгово-офисном здании с арендаторами на Большой Садовой, 164. Площадь четырехэтажного здания — 1157,1 кв. метра, подвал занимает 583,3 кв. метра, еще 126,4 кв. метра отвели под гаражи и торговые места.
В здании есть отдельный вход и запасной выход, выделена своя парковка. Подключены холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, установлены сплит-системы, оборудованы пожарная и охранная сигнализации. Мощность электросети — 50 кВт. Подключен Интернет.
Продавцы позиционируют объект как выгодное предлoжeние для инвестoрoв и компаний, ищущиx нeдвижимость в пpестижном районе города.
