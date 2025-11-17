Доходный дом Шевыревой выставили на продажу в Ростове за 170 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу доходный дом А. Я. Шевыревой 1910 года постройки. Сразу два предложения по продаже одного и того же объекта опубликовали на онлайн-площадке с бесплатными объявлениями. Стоимость варьируется от 170 до 180 млн рублей.