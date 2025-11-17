Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов

ТУЛА, 17 ноя — РИА Новости. Жителям приграничных районов Курской области, утратившим жилье в результате действий ВСУ, выдано 13 798 жилищных сертификатов на общую сумму 84,2 миллиарда рублей, сообщила заместитель губернатора Елена Атанова.
«На текущую дату всего выдано 13 798 сертификатов на общую сумму 84 200 000 000 рублей. Всего реализовано 8914 сертификатов на сумму 54 920 000 000 рублей», — сказала Атанова в ходе оперативного совещания правительства Курской области.
По словам замгубернатора, из транша на 13 миллиардов рублей, поступившего в регион 20 октября на выдачу сертификатов в отношении 1932 жилых помещения, по состоянию на 14 ноября, выдано 1854 сертификата на сумму 12,48 миллиарда рублей. Также в Минстрой России направлены пять перечней на 1043 утраченных жилья на сумму 7,4 миллиарда рублей.