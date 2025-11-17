Жителям курского приграничья выдали свыше 13 тысяч жилищных сертификатов

По словам замгубернатора, из транша на 13 миллиардов рублей, поступившего в регион 20 октября на выдачу сертификатов в отношении 1932 жилых помещения, по состоянию на 14 ноября, выдано 1854 сертификата на сумму 12,48 миллиарда рублей. Также в Минстрой России направлены пять перечней на 1043 утраченных жилья на сумму 7,4 миллиарда рублей.