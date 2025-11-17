Самое известное цилиндрическое здание Минска получит вращающийся купол

На данный момент строителями разбираются старые конструкции. Но после конструктив будет восстановлен. Также будут смонтированы новые витражные системы, проложены сети электроснабжения, выполнена отделка и благоустройства. Кроме того, у самого известного цилиндрического здания Минска появится вращающийся купол.