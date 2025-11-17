Самое известное цилиндрическое здание Минска получит вращающийся купол

Самое известное здание цилиндрической формы в Минске отремонтируют и оборудуют вращающимся куполом. Подробнее рассказали в «Минсктрое».
Речь идет о реконструкции обсерватории Минского планетария в парке Горького, к модернизации которого приступил Стройтрест № 35.
Здание было построено в 1967-м, имеет цилиндрическую форму, в высоту по куполу 12 метров, а в диаметре — 5,5 метра, а также винтовую лестницу на верхний уровень.
Самое известное здание цилиндрической формы в Минске закрыли на ремонт. Фото: «Минсктрой».
На данный момент строителями разбираются старые конструкции. Но после конструктив будет восстановлен. Также будут смонтированы новые витражные системы, проложены сети электроснабжения, выполнена отделка и благоустройства. Кроме того, у самого известного цилиндрического здания Минска появится вращающийся купол.
— У здания появится новый купол с вращением на 360 градусов со специальными створками. Каждая колонна будет оснащена подсветкой, — сообщили в «Минскстрое».
На модернизацию здания отводится три месяца.
