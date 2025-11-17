Каток откроется на новой набережной в «Коломенском»

Это будет первый и один из самых длинных линейных катков, который зальют вдоль набережной Москвы-реки, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, каток появится на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Его протяженность составит 1,7 километра, а площадь — почти 13,5 тысячи квадратных метров.