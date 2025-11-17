За 620 миллионов рублей: в Башкирии появится экобаза «Инзерское плато»

В Архангельском районе Башкирии появится новая туристическая экобаза отдыха «Инзерское плато». Инвестиционный проект ООО «Ново-Групп» был рассмотрен на «Инвестчасе» в Доме республики в апреле текущего года и получил статус приоритетного.
Как сообщается, объем инвестиций в проект составит более 620 миллионов рублей. В качестве государственной поддержки инвестор получил земельный участок в аренду без проведения торгов, а также налоговые льготы.
На территории экобазы планируется разместить модульные дома, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр реабилитации, а также обширную инфраструктуру, включая «тропы здоровья», открытые концертные и спортивные площадки.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2027 года. На новом туристическом предприятии смогут постоянно работать 17 человек. Государственные структуры оказали инвестору содействие в решении вопросов подключения к инженерным сетям и особого использования территории.
