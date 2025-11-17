Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На авиасалоне Dubai Airshow дебютировал российский истребитель Су-57Э

В Дубае, ОАЭ, стартовал международный авиасалон Dubai Airshow 2025. Российская экспозиция на выставке занимает около 5 тыс. кв. м. Один из образцов, впервые представленных на Ближнем Востоке, — многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.

Источник: AP 2024

Истребитель пилотирует герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Богдан. Летная программа Су-57Э венчает российское участие в авиасалоне. Делегацию РФ на выставке возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Су-57 разработан компанией «Сухой». Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием.

Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. На выставке покажут более 900 экспонатов российской авиастроительной, космической отрасли и ОПК. Более 30 — в натурном виде. Кроме Су-57Э, посетители увидят учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и управляемую ракету Х-38МЛЭ.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше