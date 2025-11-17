На авиасалоне Dubai Airshow дебютировал российский истребитель Су-57Э

Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. На выставке покажут более 900 экспонатов российской авиастроительной, космической отрасли и ОПК. Более 30 — в натурном виде. Кроме Су-57Э, посетители увидят учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и управляемую ракету Х-38МЛЭ.