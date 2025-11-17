На авиасалоне Dubai Airshow дебютировал российский истребитель Су-57Э

Истребитель пилотирует герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Богдан. Летная программа Су-57Э венчает российское участие в авиасалоне. Делегацию РФ на выставке возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Су-57 разработан компанией «Сухой». Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием.
Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. На выставке покажут более 900 экспонатов российской авиастроительной, космической отрасли и ОПК. Более 30 — в натурном виде. Кроме Су-57Э, посетители увидят учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и управляемую ракету Х-38МЛЭ.