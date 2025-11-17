В Красноярском крае подготовят единый учебник по истории региона

Об этом сообщили в краевом министерстве образования.
Каким будет региональный учебник по истории, решают эксперты на конференции, которая в эти дни проходит в Красноярске. Специально для этого в краевой центр приехали известные историки, ученые и общественные деятели из 27-ми регионов РФ. Цель мероприятия — повысить качество учебных пособий по истории родного края, разработать единые подходы и методики для всей страны.
«Создание региональных учебников — это сложная задача с точки зрения подбора содержания и технологии подачи материала. Издание должно содержать отсылки к проверенным информационным ресурсам и отражать основные события родного края», — отметил заместитель председателя Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Константин Деревянко.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в российских школах появился новый курс «История нашего края», который включен в учебный предмет «История» в 5−7 классах. Этот курс по рекомендации министерства просвещения РФ дети будут изучать в четвертой четверти. В Красноярском крае для подготовки нового учебного пособия создали целую авторскую группу, в состав которой вошли учителя истории, специалисты регионального института развития образования и педагоги КГПУ им. В. П. Астафьева.
Команда уже подготовила методические рекомендации для проведения таких уроков исходя из возраста школьника. В региональном бюджете предусмотрены средства на издание первой рукописи учебника. Она должна пройти федеральную экспертизу.
«Цель регионального учебника по истории — через реальные судьбы наших великих земляков рассказать ребятам об истории родного края. В будущее издание обязательно войдут и биографии современников — Виктора Астафьева, Михаила Решётнева, Дмитрия Хворостовского и героев СВО», — отметила министр образования региона Татьяна Гридасова.
Добавим, что конференция продлится до 19 ноября. Организаторами выступают Российское военно-историческое общество совместно с Министерством просвещения РФ.