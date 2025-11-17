В Красноярском крае подготовят единый учебник по истории региона

Напомним, с 1 сентября 2025 года в российских школах появился новый курс «История нашего края», который включен в учебный предмет «История» в 5−7 классах. Этот курс по рекомендации министерства просвещения РФ дети будут изучать в четвертой четверти. В Красноярском крае для подготовки нового учебного пособия создали целую авторскую группу, в состав которой вошли учителя истории, специалисты регионального института развития образования и педагоги КГПУ им. В. П. Астафьева.