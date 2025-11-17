Президент России назначил нового зампредседателя Самарского облсуда

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Самарского областного суда. Им стала Анна Подольская, которая будет занимать эту должность в течение шести лет, сообщили в пресс-службе облсуда.
«В круг ее новых обязанностей входит руководство работой судей, которые рассматривают гражданские дела», — сообщили в судебных органах.
Анна Подольская давно работает в судебной системе региона и обладает большим профессиональным опытом. В ее обязанности будут входить обеспечение единообразия применения законодательства в районных судах, анализ судебной практики и методическая помощь коллегам. Назначение призвано укрепить работу областной судебной системы.