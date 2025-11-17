Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России назначил нового зампредседателя Самарского облсуда

Анну Подольскую назначили заместителем председателя Самарского областного суда.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Самарского областного суда. Им стала Анна Подольская, которая будет занимать эту должность в течение шести лет, сообщили в пресс-службе облсуда.

«В круг ее новых обязанностей входит руководство работой судей, которые рассматривают гражданские дела», — сообщили в судебных органах.

Анна Подольская давно работает в судебной системе региона и обладает большим профессиональным опытом. В ее обязанности будут входить обеспечение единообразия применения законодательства в районных судах, анализ судебной практики и методическая помощь коллегам. Назначение призвано укрепить работу областной судебной системы.