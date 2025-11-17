И. Метшин: «Расчехляем зимнюю технику и заступаем на полугодовую снежную вахту»

В Казани завершена подготовка к зимнему сезону, теперь городские службы переходят на усиленный контроль за уборкой территорий и соблюдением правил благоустройства. Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике призвал к ответственности всех участников процесса.
«Требования по зимнему содержанию обязательны для всех, кто несет за это ответственность — это касается и муниципальных предприятий, и управляющих компаний, и собственников. Это в первую очередь ответственность перед жителями, — подчеркнул глава города. — Главы районов уже начали совместную работу с УАТИ: собирают собственников, напоминают о графиках и регламентах, разъясняют порядок действий в зимний период».
Ильсур Метшин также отметил значительные инвестиции в материально-техническую базу коммунальных служб.
«В прошлом году город серьезно поддержал муниципальные предприятия: дополнительные доходы направили на повышение зарплат и обновление техники. Закупается новая техника, для служб благоустройства создаются новые условия — предприятия переезжают на современные площадки, “Горводзеленхоз” готовит к запуску тепличный комплекс. Таких инвестиций в МУПы еще не было, и важно, чтобы улучшение условий труда привело к росту качества работ на дорогах и тротуарах», — добавил он.
О правилах благоустройства в зимний период напомнил начальник Управления административно-технической инспекции Артур Мухаметшин.
Каждый объект проверяется дважды. Если нарушения устраняются в течение суток, штрафные санкции не применяются. Уборка городских территорий при отсутствии снега должна быть завершена до 8:00. Дворы очищаются в строгой последовательности: сначала тротуары, затем пешеходные дорожки и в последнюю очередь — дворовые проезды.
Особое внимание уделяется правильному складированию снега: его запрещено выдвигать на проезжую часть и тротуары, скапливать на газонах или в несанкционированных местах. Жителям рекомендуется заранее определять площадки временного складирования и своевременно обеспечивать вывоз снега, особенно во время действия плана «Буран».
При сильных снегопадах дороги первой категории подметаются после каждых 5 см выпавшего снега. Полная очистка проезжей части и тротуаров должны завершаться в течение девяти часов после окончания осадков. Сброшенный с крыш снег необходимо вывозить незамедлительно. В городе функционируют восемь снегоплавильных станций.
«Прошу жителей города с пониманием относиться к этому, не бросать свои автомобили посреди городских дорог, адекватно реагировать на просьбы на время очистки убрать машины, в том числе и с платных муниципальных парковок, так как уборка снега вокруг каждой машины в ручном режиме требует несоизмеримо больше времени и сил», — обратился к жителям Артур Мухаметшин.
Руководителям дорожных служб и управляющих организаций предъявлено требование обеспечить своевременную очистку кровель, тротуаров и лестниц с соблюдением техники безопасности и мер по сохранению зеленых насаждений.
Ильсур Метшин также поручил ответственным лицам наладить информирование горожан.
«Прошу, Искандер Анварович, вместе с главами районов вернуться к вопросу взаимодействия с жителями не только по части зимнего содержания, но и по графикам вывоза снега. Люди должны понимать, когда работает техника, чтобы обеспечить ей свободный доступ и не мешать уборке», — напомнил глава города.
Нарушение правил благоустройства и порядка содержания дорог влечет административную ответственность: штрафы для должностных лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Повторные нарушения влекут кратное увеличение санкций.
В завершение руководителей всех уровней призвали обеспечить безусловное соблюдение нормативов и не допускать нарушений в предстоящий зимний период.
Правила содержания территорий в зимний период регламентируются Правилами благоустройства Казани и постановлением Исполкома о порядке содержания дорог. Для удобства горожан на сайте УАТИ размещена интерактивная версия документа.