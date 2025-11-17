В Нововаршавском районе Омской области откроют три новых ФАПа

До конца 2025 года в Нововаршавском районе введут в эксплуатацию три модульных фельдшерско-акушерских пункта. Их строят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Первый новый ФАП откроется в селе Александровка. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 300 жителей. На возведение объекта выделили порядка 11 млн рублей. Здание оборудовали системами отопления, электроснабжения и водоснабжения, крыльцо оснастили пандусом для маломобильных пациентов. В медпункте создали приемный, смотровой и процедурный кабинеты.
ФАП укомплектовали современным оборудованием — дефибриллятором, аппаратом ЭКГ, кольпоскопом, кислородным ингалятором и другой техникой. Обслуживать сельчан будет опытный медработник, для консультаций организуют выездные приемы узких специалистов.
До конца декабря откроются также модульные ФАПы в населенных пунктах Алкул и Каразюк. Возведение и оснащение этих двух объектов обошлось примерно в 23 млн рублей.
