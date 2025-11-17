В Нововаршавском районе Омской области откроют три новых ФАПа

Первый новый ФАП откроется в селе Александровка. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 300 жителей. На возведение объекта выделили порядка 11 млн рублей. Здание оборудовали системами отопления, электроснабжения и водоснабжения, крыльцо оснастили пандусом для маломобильных пациентов. В медпункте создали приемный, смотровой и процедурный кабинеты.