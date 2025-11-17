Экс-главу отдела МВД Башкирии по борьбе с коррупцией осудят за коррупцию

В башкирском городе Стерлитамаке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего начальника межрайонного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Он и его знакомый обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем мае полицейский сообщил посреднику о своей осведомленности тем, руководитель коммерческой организации завысил стоимость поставленной на одно из предприятий города продукции. Эту информацию довели до директора фирмы.
Чтобы избежать проверок со стороны правоохранительных органов руководитель компании передал посреднику шесть миллионов рублей, предназначавшиеся сотруднику полиции.
В следующем месяце полицейского при получении денег задержали сотрудники ФСБ. После этого его уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.