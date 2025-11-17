Экс-главу отдела МВД Башкирии по борьбе с коррупцией осудят за коррупцию

В башкирском городе Стерлитамаке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего начальника межрайонного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Он и его знакомый обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.