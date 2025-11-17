В Подмосковье свыше 4 млн человек вакцинировались от гриппа

«Кампания по вакцинации от гриппа движется к завершению. Те, кто пока не поставил прививку, еще могут успеть это сделать. Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в регионе. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 4,1 млн человек», — привели в пресс-службе слова зампреда правительства — министра здравоохранения региона Максима Забелина.