В Подмосковье свыше 4 млн человек вакцинировались от гриппа

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более 4 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа в рамках сезонной кампании по вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Источник: Reuters

«Кампания по вакцинации от гриппа движется к завершению. Те, кто пока не поставил прививку, еще могут успеть это сделать. Используемая вакцина надежно защищает от всех штаммов гриппа, циркулирующих на данный момент в регионе. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 4,1 млн человек», — привели в пресс-службе слова зампреда правительства — министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В министерстве рассказали, что пройти бесплатную вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах, которые дежурят в наиболее оживленных городских местах. Детей, помимо поликлиник, прививают в школах и детских садах.

Подчеркивается, что перед вакцинацией врач проводит осмотр, после которого направляет на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.