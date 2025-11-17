Ричмонд
Пять воронежских судей назначил президент Владимир Путин

Назначения касаются районных судов города.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пятерых судей в Воронежской области. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Должность председателя Железнодорожного райсуда Воронежа занял Иван Жидких.

В Коминтерновском и Советском районных судах областного центра назначения на пост заместителя председателя получили судьи Лариса Елизарова и Елена Попова.

На должность судьи Борисоглебского городского округа назначена Галина Клишина. Её полномочия не ограничены сроком.

Кроме того, президент продлил и действующие полномочия. Так, заместителем председателя Центрального райсуда осталась Елена Курбатова. Эту должность она будет занимать ещё в течение шести лет.