В Москве на Лодочной улице построят многоквартирный дом

Новый многоквартирный дом появится на Лодочной улице в столичном районе Южное Тушино по программе реновации, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На земельном участке в 0,59 гектара предполагается строительство дома предельной площадью 21 тысяча квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Лодочная улица, владение 13, строение 1, владение 15, строение 1», — рассказала Юлиана Княжевская.
Новостройка станет частью существующих жилых зданий. Отметим, что рядом с домами расположены различные зеленые зоны, а также социально значимые объекты, в том числе учебные и спортивные учреждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.