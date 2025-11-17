Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на Лодочной улице построят многоквартирный дом

Рядом с ним будут расположены зеленые зоны и учебные учреждения.

Новый многоквартирный дом появится на Лодочной улице в столичном районе Южное Тушино по программе реновации, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«На земельном участке в 0,59 гектара предполагается строительство дома предельной площадью 21 тысяча квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Лодочная улица, владение 13, строение 1, владение 15, строение 1», — рассказала Юлиана Княжевская.

Новостройка станет частью существующих жилых зданий. Отметим, что рядом с домами расположены различные зеленые зоны, а также социально значимые объекты, в том числе учебные и спортивные учреждения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.