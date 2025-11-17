Для военных кафедр утвердили правила работы

На военных кафедрах создаются циклы в количестве не менее 5 человек с начальником цикла. При штатной численности военной кафедры в количестве 20 человек и более устанавливаются должности заместителей начальника военной кафедры, но не более трех. На военных факультетах могут создаваться циклы и (или) кафедры в составе военного факультета, должностей заместителей начальника военного факультета устанавливается не более трех.