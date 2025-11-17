Ричмонд
В селе Восход Курганской области открыли модернизированный Дом культуры

Учреждение оснастили звуковым и проекционным оборудованием.

Дом культуры села Восход в Мишкинском муниципальном округе Курганской области открыли после модернизации. Ее провели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном управлении культуры.

В ходе работ там обновили кровлю и фасад здания, отремонтировали крыльцо и внутренние помещения. Также заменили окна, двери и электропроводку, установили энергосберегающие светильники. Учреждение оснастили современным звуковым и проекционным оборудованием. Кроме того, специалисты модернизировали сцену.

На базе Дома культуры регулярно проводят различные мероприятия. А все желающие могут посещать занятия в 13 клубных формированиях, среди которых музыкальное, хореографическое, спортивное и другие.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.