На Кубани обновят корпус Краснодарского торгово-экономического колледжа

Учебный корпус Краснодарского торгово-экономического колледжа на улице Бабушкина модернизируют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.
Специалисты уже демонтировали все старые покрытия, выровняли стены и полы, завершили электромонтажные работы. По проекту фасад здания и внутренние помещения оформят в новом стиле, а прилегающую территорию благоустроят. Закончить ремонт намерены в 2026 году.
«Мы хотим, чтобы наш колледж стал образцом передового подхода к организации образовательных пространств. Нашему колледжу важно показать обществу, каким должно быть современное образовательное учреждение XXI века», — отметила директор колледжа Елена Мусаева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.