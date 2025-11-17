Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области обновили мост через реку Шарженьгу

Дорога, на которой он расположен, соединяет 3 округа региона.

Мост через реку Шарженьгу в Никольском муниципальном округе Вологодской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Сооружение расположено на трассе Тотьма — Никольск. Его протяженность составляет 60 м.

«В ходе произведенных работ специалисты отремонтировали береговые и промежуточные опоры моста, выполнили монтаж железобетонных балок пролетного строения, устройство деформационных швов, водоотвода и очистных сооружений, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, нанесли дорожную разметку», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Борисов.

Подчеркивается, что автодорога Тотьма — Никольск является одной из самых протяженных в регионе. Она соединяет Тотемский, Бабушкинский и Никольский округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.