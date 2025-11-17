В Вологодской области обновили мост через реку Шарженьгу

Мост через реку Шарженьгу в Никольском муниципальном округе Вологодской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сооружение расположено на трассе Тотьма — Никольск. Его протяженность составляет 60 м.
«В ходе произведенных работ специалисты отремонтировали береговые и промежуточные опоры моста, выполнили монтаж железобетонных балок пролетного строения, устройство деформационных швов, водоотвода и очистных сооружений, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, нанесли дорожную разметку», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Борисов.
Подчеркивается, что автодорога Тотьма — Никольск является одной из самых протяженных в регионе. Она соединяет Тотемский, Бабушкинский и Никольский округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.