В Таганроге две котельные остановили на ремонт, часть домов остаются без тепла

Несколько домов на двух улицах Таганрога временно остались без отопления.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на ремонт остановили две котельные, к которым подключены дома и социальные объекты. Соответственно, здания временно остались без отопления. Об этом 17 ноября в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Речь идет о котельных на Ленина, 220 и Александровской, 68. В первом случае специалисты меняют запорную арматуру, во втором — ведут переврезку трубопроводов. Без теплоснабжения находятся несколько домов в переулке Лермонтовском и на улице Александровской.

Работына улице Ленина планируют завершить к 15 часам, потом начнут подачу тепла. Время подключения на улице Александровской пока неизвестно, точное время должны сообщить дополнительно.

