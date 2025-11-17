В Таганроге две котельные остановили на ремонт, часть домов остаются без тепла

Речь идет о котельных на Ленина, 220 и Александровской, 68. В первом случае специалисты меняют запорную арматуру, во втором — ведут переврезку трубопроводов. Без теплоснабжения находятся несколько домов в переулке Лермонтовском и на улице Александровской.