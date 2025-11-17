В селе Новый Некоуз в Ярославской области благоустроят парк

«Парк в Новом Некоузе — яркий пример того, как можно создавать современные и уютные пространства для людей. За обновление этой территории на общественном голосовании высказалось большинство жителей села. Еще недавно на месте парка был пустырь, а теперь — современное пространство с пешеходными дорожками, освещением и облагороженным прудом», — сказал он.