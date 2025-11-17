В селе Новый Некоуз в Ярославской области благоустроят парк

Парк в селе Новый Некоуз в Ярославской области облагородили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Парк в Новом Некоузе — яркий пример того, как можно создавать современные и уютные пространства для людей. За обновление этой территории на общественном голосовании высказалось большинство жителей села. Еще недавно на месте парка был пустырь, а теперь — современное пространство с пешеходными дорожками, освещением и облагороженным прудом», — сказал он.
Также на общественной территории сделали интерактивную тропу «Ситский кот», установили перголу у воды и скамейки. Еще в планах провести озеленение и обустроить плавающий фонтан.
Отмечается, что в парке расположена аллея героев-земляков, погибших во время Великой Отечественной войны. В День 80-летия Победы там торжественно открыли Вечный огонь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.