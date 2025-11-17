Более 200 учащихся из Тамбовской области освоят азы вожатского мастерства

Свыше 200 обучающихся присоединились к региональной школе вожатского мастерства «Капитаны счастливого детства. Новая волна», которая стартовала 11 ноября в Центре развития творчества детей и юношества в Тамбове. Подготовка специалистов сферы образования отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки области.
Программу обучения подготовили опытные специалисты с учетом единых рекомендаций Минпросвещения России. Ребята освоят азы педагогики и психологии и узнают о методиках организации игровых и творческих событий. Также они изучат правила безопасности и приемы решения конфликтных ситуаций. Им расскажут, каким должен быть имидж вожатого, как взаимодействовать с руководителями загородных лагерей и многое другое.
Занятия школы продлятся до апреля 2026 года. В конце участникам вручат сертификаты, дающие возможность работать вожатым в детских оздоровительных лагерях.
«Наша школа создана для тех, кто хочет не просто работать с детьми, а действительно менять их жизни к лучшему», — подчеркнула куратор школы Александра Сажина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.