Более 200 учащихся из Тамбовской области освоят азы вожатского мастерства

Программу обучения подготовили опытные специалисты с учетом единых рекомендаций Минпросвещения России. Ребята освоят азы педагогики и психологии и узнают о методиках организации игровых и творческих событий. Также они изучат правила безопасности и приемы решения конфликтных ситуаций. Им расскажут, каким должен быть имидж вожатого, как взаимодействовать с руководителями загородных лагерей и многое другое.