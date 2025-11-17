Депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси

В Беларуси усилится контроль за электронными сигаретами. Подробнее об этом депутат Палаты представителей Елена Хиля рассказала на СТВ.
Спикер пояснила, что в Беларуси готовится масштабная реформа по обороту никотиносодержащей продукции и электронных сигарет.
Например, законопроектом предлагается ограничить список крупных торговых компаний, получающих право на импорт и продажу электронных сигарет и жидкостей к ним. Кроме того, хотят ввести строгие ограничения на рекламу, онлайн-продажу, а также выкладку такого товара. На данный момент через мессенджеры любой желающий может приобрести под заказ электронные сигареты и жидкости к ним.
Еще документ предполагает запрет на доставку, пересылку и продажу вейпов без лицензии и акцизного сбора. Полностью будет запрещено самостоятельное изготовление жидкостей для электронных сигарет.
Однако при этом полный запрет на вейпы в Беларуси пока не планируется. Так как, по мнению депутата, это может привести к росту контрафактной продукции в обороте.
— Мы не говорим сегодня о полном запрете. Почему? Помним с вами, когда был запрет алкоголя. К чему это привело? Это привело к тому, что увеличилось количество нелегальной продукции алкоголя, были огромное количество смертей, потому что качество не проверено, — констатировала Елена Хиля.
К слову, милиция сказала белорусам про штрафы до 168 рублей за курение вейпов в автобусах.
Еще мы писали, что милиция проверяет детский сад в Минске после сообщения о минировании: «Принято решение об эвакуации детей и персонала».