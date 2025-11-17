Депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси

— Мы не говорим сегодня о полном запрете. Почему? Помним с вами, когда был запрет алкоголя. К чему это привело? Это привело к тому, что увеличилось количество нелегальной продукции алкоголя, были огромное количество смертей, потому что качество не проверено, — констатировала Елена Хиля.