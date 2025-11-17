В подмосковной Балашихе появится новый теннисный корт

Теннисный корт обустроят на улице Быковского в Балашихе Московской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас специалисты демонтируют старый асфальт, чтобы на его месте сделать прочное основание под игровые покрытия. Также территорию расчищают от деревьев и кустарников. После завершения всех работ у жителей появится современное пространство, где профессионалы и любители смогут бесплатно заниматься теннисом.
«В Балашихе последовательно развиваем спортивную инфраструктуру — от крупных стадионов до дворовых площадок. Теннисный корт на улице Быковского — это еще один шаг в этом направлении», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.