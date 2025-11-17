В подмосковной Балашихе появится новый теннисный корт

Сейчас специалисты демонтируют старый асфальт, чтобы на его месте сделать прочное основание под игровые покрытия. Также территорию расчищают от деревьев и кустарников. После завершения всех работ у жителей появится современное пространство, где профессионалы и любители смогут бесплатно заниматься теннисом.