Расписание поездов на МЦД-2 изменится до 21 ноября

Поезда на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) с позднего вечера 17 ноября по 21 ноября будут курсировать по измененному расписанию, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Поздним вечером 17 ноября до 5:00 21 ноября изменится движение поездов на МЦД-2. Просим вас перед поездкой сверяться с расписанием на сайте перевозчика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после 23:00 17, 18, 19 и 20 ноября интервалы движения будут увеличены до 20−50 минут.

Также после полуночи до 5:00 18, 19, 20 и 21 ноября изменятся пути отправления поездов: на участке от станции «Тушинская» до станции «Красный Балтиец» поезда в обе стороны будут ходить по пути «на Нахабино», от станции «Красный Балтиец» до станции «Дмитровская» — по пути «на Подольск».

Кроме того, отмечается, что на ряде станций изменится привычная платформа отправления.