Расписание поездов на МЦД-2 изменится до 21 ноября

Также после полуночи до 5:00 18, 19, 20 и 21 ноября изменятся пути отправления поездов: на участке от станции «Тушинская» до станции «Красный Балтиец» поезда в обе стороны будут ходить по пути «на Нахабино», от станции «Красный Балтиец» до станции «Дмитровская» — по пути «на Подольск».