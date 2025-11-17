Ричмонд
В Ульяновской области открыли обновленный мост через реку Максимовку

Длина этой конструкции — 40 метров.

Движение запустили по отремонтированному мосту через реку Максимовку в селе Копышовка Ульяновской области, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Конструкция протяженностью 40 м является частью автодороги регионального значения Цильна — Большое Нагаткино — Новоникулино — Тагай — Майна — Игнатовка — Чертановка. Мост расположен на участке с высокой интенсивностью движения, который входит в опорную сеть области. Также через него можно добраться к школе.

Специалисты отремонтировали опоры и балки пролетных строений, обустроили полотно проезжей части. Еще на подходах и на самой переправе смонтировали новые перильные и барьерные ограждения, нанесли разметку, сделали тротуар и установили знаки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.