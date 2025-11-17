В Курске провели образовательный интенсив для юных инженеров

В частности, для ребят провели занятия по 3D-моделированию. Их ознакомили с основами трехмерного проектирования и научили создавать цифровые модели различных объектов. Кроме того, ученикам показали, как разрабатывать реальные прототипы устройств и механизмов, рассказали о принципах работы спутников, основах астрономии и орбитальной механики. Еще программа мероприятия включала экскурсию в Музей автомобильного транспорта Юго-Западного государственного университета, мастер-классы и инженерный тимбилдинг.