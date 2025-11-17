Ричмонд
В Курске провели образовательный интенсив для юных инженеров

На одной площадке собирались 44 школьника.

Образовательный интенсив «Инженер 46» для обучающихся 9−10-х классов прошел в Курске с 6 по 12 ноября, сообщили в областном министерстве образования и науки. Необходимые условия для развития юных талантов создают при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

На площадке регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Успех» собрались 44 школьника. Под руководством опытных педагогов они изучали современные направления в сферах инженерии и технологий. Интенсив был организован в партнерстве с Юго-Западным государственным университетом и Курским институтом развития образования.

В частности, для ребят провели занятия по 3D-моделированию. Их ознакомили с основами трехмерного проектирования и научили создавать цифровые модели различных объектов. Кроме того, ученикам показали, как разрабатывать реальные прототипы устройств и механизмов, рассказали о принципах работы спутников, основах астрономии и орбитальной механики. Еще программа мероприятия включала экскурсию в Музей автомобильного транспорта Юго-Западного государственного университета, мастер-классы и инженерный тимбилдинг.

«Образовательный интенсив “Инженер 46” — это возможность для ребят по-настоящему прикоснуться к миру науки и технологий, увидеть, какие захватывающие перспективы открываются перед ними», — сказала методист регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Успех» Марина Денисова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.