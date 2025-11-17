Ричмонд
В школе № 1 села Кушнаренково в Башкирии появились группы продленного дня

Они предназначены для учеников 1−4-х классов.

Группы продленного дня организовали в общеобразовательной школе № 1 села Кушнаренково Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в администрации Кушнаренковского района.

Они предназначены для учеников 1−4-х классов. За детьми будут присматривать учителя после уроков, пока родители на работе. Ребятам будут помогать делать домашние задания, а также заниматься их интеллектуальным, творческим и физическим развитием.

«Это социально значимый вопрос, ведь, помимо образовательного эффекта — подготовки домашних заданий и повышения уровня успеваемости учеников, группы продленного дня являются действенным механизмом поддержки семьи», — отметила начальник отдела образования Кушнаренковского района Гульнара Гирфанова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.