Россельхознадзор нашел фальсификат в калининградских продуктах

Специалисты выявили 75 нарушений в молочной продукции. В товарах компаний «Лав Продукт», «АМК», «Русмолоко» и «Молгрупп» обнаружили несоответствие по жирно-кислотному составу, стеринам и ДНК-составляющим, сообщили в управлении Россельхознадзор по Калининградской области.