Россельхознадзор нашел фальсификат в калининградских продуктах

С начала года в Калининградской области проверили почти 1,9 тысячи проб пищевой продукции.

Источник: Бизнес-Калининград

Каждая 11-я проба из 176 исследованных на фальсификат оказалась недоброкачественной.

Специалисты выявили 75 нарушений в молочной продукции. В товарах компаний «Лав Продукт», «АМК», «Русмолоко» и «Молгрупп» обнаружили несоответствие по жирно-кислотному составу, стеринам и ДНК-составляющим, сообщили в управлении Россельхознадзор по Калининградской области.

Проверка затронула и социальные учреждения: здесь из 18 проб четыре образца молочной и мясной продукции также не соответствовали нормам безопасности.