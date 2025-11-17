Ричмонд
На улице Макаренко в Москве переложат участок сети водоснабжения

Проект планируют завершить в середине декабря.

Специалисты выполнят развязку транзитного водопровода, проходящего через подвал дома на улице Макаренко в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Работы проведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Для этого мастера будут использовать бестраншейные технологии. Один из способов — горизонтально направленное бурение, при котором не придется разрушать асфальтовое покрытие. При этом будут применены материалы отечественного производства, качество которых подтверждено успешной эксплуатацией на многих объектах города.

Чтобы избежать проблем с обслуживанием сетей, специалисты будут действовать методом развязки транзитных магистралей. Для этого в подвале отдельного дома проложат отдельный трубопровод. Проект планируют завершить в середине декабря.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.