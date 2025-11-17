Ричмонд
В Великом Новгороде отремонтируют школу № 15

Там заменят окна и двери, обновят крышу, фасад, крыльцо и инженерные системы.

Здание школы № 15 обновят в Великом Новгороде при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.

В школе выполнят внутреннюю отделку помещений, заменят окна и двери, приведут в порядок крышу, фасад и крыльцо. Также мастера улучшат системы холодного водоснабжения, отопления, освещения и вентиляции, обновят электрооборудование.

«Школа 1975 года постройки и уже давно требовала капитального ремонта. К работам подрядная организация приступила буквально на днях. Всего там обучается 160 детей, на время ремонта они переведены в Трубичинскую основную школу и дошкольное отделение школы № 15», — сказал исполняющий обязанности директора школы Андрей Митрофанов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.