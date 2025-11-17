Ричмонд
В Краснодаре перекроют улицу Таманскую из-за строительства ливневки

Из-за строительства ливневой канализации ограничат движение в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре с 24 ноября введут ограничение движения транспорта по улице Таманской. Меры связаны с началом масштабных работ по строительству новых сетей ливневой канализации. Они будут действовать 10 месяцев — до 30 сентября 2026 года. В администрации отметили, что дорожные работы затронут два участка.

«На отрезке от здания № 180 до дома № 159/1 движение транспорта будет полностью перекрыто. На этом участке прокладка сетей планируется открытым способом. На участке от здания № 180 до пересечения с улицей Ставропольской движение будет ограничено частично. Здесь строительные работы будут проводи проводиться методом горизонтального бурения», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ливневка на улице Таманской поможет сделать городскую инфраструктуру лучше и исключить подтопления дороги в будущем.

Жителей и гостей города попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам. Водителям рекомендовали быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, чтобы избежать затруднений.