В Краснодаре перекроют улицу Таманскую из-за строительства ливневки

«На отрезке от здания № 180 до дома № 159/1 движение транспорта будет полностью перекрыто. На этом участке прокладка сетей планируется открытым способом. На участке от здания № 180 до пересечения с улицей Ставропольской движение будет ограничено частично. Здесь строительные работы будут проводи проводиться методом горизонтального бурения», — сообщили в пресс-службе мэрии города.