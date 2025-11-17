Лучший участковый Красноярска получил премию в 220 тысяч рублей

Конкурс проводился с 1 октября по 10 ноября. В нем участвовали по одному сотруднику из 12 отделов полиции краевого центра. Для определения лучшего участкового комиссия учитывала индивидуальные результаты оперативно-служебной деятельности, профессиональные навыки, состояние оперативной обстановки и общественного порядка, качество профилактической работы с жителями и знание законодательства России.