Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучший участковый Красноярска получил премию в 220 тысяч рублей

В Красноярске наградили победителей и призеров конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции».

Об этом сообщили в мэрии.

Конкурс проводился с 1 октября по 10 ноября. В нем участвовали по одному сотруднику из 12 отделов полиции краевого центра. Для определения лучшего участкового комиссия учитывала индивидуальные результаты оперативно-служебной деятельности, профессиональные навыки, состояние оперативной обстановки и общественного порядка, качество профилактической работы с жителями и знание законодательства России.

По результатам всех этапов конкурса третье место занял старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» старший лейтенант полиции Руслан Екибашов, второе — участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 МУ МВД России «Красноярское» старший лейтенант полиции Дмитрий Шмидт. Победителем в нелегкой борьбе стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» капитан полиции Александр Сафин.

Победитель конкурса награжден дипломом главы города и денежной премией в размере 220 тыс. рублей, участники, занявшие 2 и 3 места получили дипломы ​и денежные премии 160 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Конкурсантов поздравил заместитель главы города по безопасности — руководитель департамента общественной безопасности Евгений Трофимов.