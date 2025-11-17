Лучший участковый Красноярска получил премию в 220 тысяч рублей

Об этом сообщили в мэрии.
Конкурс проводился с 1 октября по 10 ноября. В нем участвовали по одному сотруднику из 12 отделов полиции краевого центра. Для определения лучшего участкового комиссия учитывала индивидуальные результаты оперативно-служебной деятельности, профессиональные навыки, состояние оперативной обстановки и общественного порядка, качество профилактической работы с жителями и знание законодательства России.
По результатам всех этапов конкурса третье место занял старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» старший лейтенант полиции Руслан Екибашов, второе — участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 МУ МВД России «Красноярское» старший лейтенант полиции Дмитрий Шмидт. Победителем в нелегкой борьбе стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» капитан полиции Александр Сафин.
Победитель конкурса награжден дипломом главы города и денежной премией в размере 220 тыс. рублей, участники, занявшие 2 и 3 места получили дипломы и денежные премии 160 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.
Конкурсантов поздравил заместитель главы города по безопасности — руководитель департамента общественной безопасности Евгений Трофимов.