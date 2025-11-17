Создан природоподобный катализатор для синтеза сырья для антидепрессантов

Как объясняют Кройтор и ученые, одной из отличительных особенностей организма людей и других многоклеточных живых существ является то, что на их жизненные процессы и клетки могут очень по-разному воздействовать молекулы одних и тех же биологически активных соединений, закрученные в левую или правую стороны. Ярким примером этого является снотворное талидомид, «зеркальная» форма которого вызывает дефекты в развитии зародыша.