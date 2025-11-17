Омский ГАУ расширяет сотрудничество с Беларусью в сфере образования и науки

Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) укрепляет международные связи с Республикой Беларусь. Врио проректора по образовательной деятельности Светлана Комарова и начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая приняли участие во встрече с советником-посланником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Дарьей Михайловной Шманай. В мероприятии также участвовали представители региональных министерств внутренней политики, экономического развития и культуры, а также лидеры белорусской диаспоры в Омске.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области образования, науки и культуры. Особое внимание было уделено созданию совместных образовательных программ, организации академических обменов и проведению межкультурных мероприятий среди студентов. На встрече особо подчеркнули важность укрепления исторических и культурных связей, символом которых остается побратимство наших городов — Омска и Минска.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
На сегодняшний день Омский ГАУ поддерживает партнерские отношения с шестью ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами Беларуси. Эти договоренности открывают возможности для реализации масштабных инициатив — от совместных научных исследований до разработки новых учебных курсов по актуальным направлениям аграрной науки и устойчивого развития.
Кроме того, университет продолжает расширять международное взаимодействие через участие в Университете Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС), что создает дополнительные площадки для диалога и обмена опытом с коллегами из дружественных стран.
