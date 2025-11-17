Омский ГАУ расширяет сотрудничество с Беларусью в сфере образования и науки

Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) укрепляет международные связи с Республикой Беларусь. Врио проректора по образовательной деятельности Светлана Комарова и начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая приняли участие во встрече с советником-посланником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Дарьей Михайловной Шманай. В мероприятии также участвовали представители региональных министерств внутренней политики, экономического развития и культуры, а также лидеры белорусской диаспоры в Омске.