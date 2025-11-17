На Кубани модернизировали участок дороги Новопашковская — Кугоейская

Участок трассы Новопашковская — Кугоейская в Крыловском районе Краснодарского края отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На отрезке протяженностью 11,4 км устранили дефекты, уложили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона и укрепили обочины. Также специалисты смонтировали дорожные знаки, автопавильоны и сигнальные столбики, привели в порядок тротуары и посадочные площадки, нанесли разметку. Сдать обновленный участок трассы в эксплуатацию планируют в конце ноября.
«Ремонт этого участка — важный шаг в повышении транспортной доступности и безопасности движения в сельской местности. Благодаря проведенным работам жители станиц Новопашковской и Кугоейской получат качественную, ровную и безопасную дорогу. Мы благодарим подрядную организацию за слаженную работу и жителей района за понимание в период проведения ремонта», — заявили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.