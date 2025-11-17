На Кубани модернизировали участок дороги Новопашковская — Кугоейская

«Ремонт этого участка — важный шаг в повышении транспортной доступности и безопасности движения в сельской местности. Благодаря проведенным работам жители станиц Новопашковской и Кугоейской получат качественную, ровную и безопасную дорогу. Мы благодарим подрядную организацию за слаженную работу и жителей района за понимание в период проведения ремонта», — заявили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.