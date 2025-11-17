Ричмонд
В Ростове бизнес-леди получила штраф за товары с оккультной символикой

Дело о товарах с запрещенными эзотерическими символами рассмотрели в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 31-летнюю женщину осудили за продажу товаров с запрещенной в России оккультной символикой. Эту информацию журналистам издания «Панорама Ростов-на-Дону» подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

Предварительно, женщина продавала на меркетплейсах товары для интерьера и модные аксессуары с изображениями сатанизма*.

Слушания прошли в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Подсудимая признала свою вину и раскаялась, ее оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Движение сатанизма* — признано экстремистским, запрещено в России.

