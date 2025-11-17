В Ростове бизнес-леди получила штраф за товары с оккультной символикой

В Ростове-на-Дону 31-летнюю женщину осудили за продажу товаров с запрещенной в России оккультной символикой. Эту информацию журналистам издания «Панорама Ростов-на-Дону» подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
Предварительно, женщина продавала на меркетплейсах товары для интерьера и модные аксессуары с изображениями сатанизма*.
Слушания прошли в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Подсудимая признала свою вину и раскаялась, ее оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Движение сатанизма* — признано экстремистским, запрещено в России.
