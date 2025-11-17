В Самаре создали судно-амфибию для переправ через Волгу

Новое судно-амфибию представили в Самаре. Этой разработкой занимались специалисты АО «Авиа-Профит». Судно на воздушно подушке СПВ-800М «Ветер» может быть востребовано в межсезонье, когда с традиционными способами переправы возникают проблемы.
Судно может двигаться и по воде, и по льду, и по болотам. По воде скорость может достигать 70 километров в час, по льду — 90 километров в час, а запас хода составляет 500 километров.
Разработка уже прошла технические испытания. Разработчики получили необходимые документы, и теперь готовятся к коммерческому этапу своего проекта.
Напомним, что с 10 ноября перестали ходить суда из Самары в Ширяево.