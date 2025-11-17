В Заксобрании Иркутской области обсудили доступность почтовых отделений

Именно в Усольском районе депутаты посетили новое отделение, которое расположилось в быстровозводимом здании, построенном взамен обветшавшего старого. Теперь жители поселка Мальта, где оно появилось, могут обслуживаться недалеко от дома, раньше им приходилось для этого добираться в соседний поселок. Было отмечено, что всего за последние годы в регионе появилось 60 подобных зданий.