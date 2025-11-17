В Заксобрании Иркутской области обсудили доступность почтовых отделений

Во время рабочей поездки депутатов Законодательного Собрания состоялось совещание, посвященное качеству и доступности услуг почтовой связи в регионе. Предварительно парламентарии посетили несколько отделений, в том числе в Усольском и в Зиминском районе, где проходило мероприятие.
Именно в Усольском районе депутаты посетили новое отделение, которое расположилось в быстровозводимом здании, построенном взамен обветшавшего старого. Теперь жители поселка Мальта, где оно появилось, могут обслуживаться недалеко от дома, раньше им приходилось для этого добираться в соседний поселок. Было отмечено, что всего за последние годы в регионе появилось 60 подобных зданий.
— Такой опыт нужно использовать в других территориях, потому что существуют серьезные проблемы. Есть отделения, которым требуется модернизация, а другие закрыты, потому что некому работать, — отметил Александр Ведерников.
По словам спикера областного парламента, с подобными проблемами к депутатам обращаются часто, тем более, что в небольших поселениях именно почты совмещают в себе несколько важных функций, в том числе и выдачу пенсий и пособий.
Среди основных проблем были названы недостаточное количество почтовых отделений и состояние некоторых работающих, недостаток сотрудников и низкая зарплата, неудобный график работы.
Как рассказал директор областного управления «Почты России» Руслан Полетаев, в Приангарье работает 676 почтовых отделений, при этом 290 из них нуждаются в ремонта, 42 работают в сокращенном режиме. В 29 населенных пунктах почтовые отделения отсутствуют, туда приезжают передвижные пункты обслуживания.
Вице-спикер ЗС Виталий Перетолчин подтвердил: к депутатам постоянно поступают обращения от жителей, связанные с работой почты. Причем такая проблема существует не только в нашем регионе. Идет работа над планом развития сети почтовых отделений до 2030 года, готовится соответствующий федеральный закон. В Заксобрании сформируют предложения, которые могли бы этот план улучшить.
Прозвучало несколько конструктивных предложений. например, размещать отделения в муниципальных учреждениях, например, библиотеках или досуговых центрах. В некоторых регионах такой опыт уже опробован. Кое-где сотрудники даже совмещают работу и там, и там, выигрывая в зарплате.