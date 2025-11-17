Ричмонд
В Омске запустили экостанцию для приема вторсырья

Новый пункт появился в Ленинском округе.

Источник: Комсомольская правда

15 ноября в Омске заработала специализированная экологическая станция по приему вторсырья. Ее разместили рядом с магазином по адресу улица 6-я Станционная, ⅖. Об этом пресс-служба компании СИБУР, участвовавшей в запуске проекта.

На экостанции принимают ПЭТ-бутылки, канистры, ПНД-флаконы, пленку ПВД, полипропилен, а также металл, бумагу, картон и алюминий. Все собранные материалы отправляются на переработку. Сырье сортируют, моют и измельчают перед использованием в производстве новых изделий. Так, собранные омичами отходы из полиэтилена низкого давления с маркировкой «4» станут основой гранул Vivilen rPE для флаконов для бытовой химии.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Нововаршавском районе откроют три новых ФАПа.