В Омске запустили экостанцию для приема вторсырья

На экостанции принимают ПЭТ-бутылки, канистры, ПНД-флаконы, пленку ПВД, полипропилен, а также металл, бумагу, картон и алюминий. Все собранные материалы отправляются на переработку. Сырье сортируют, моют и измельчают перед использованием в производстве новых изделий. Так, собранные омичами отходы из полиэтилена низкого давления с маркировкой «4» станут основой гранул Vivilen rPE для флаконов для бытовой химии.