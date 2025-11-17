На трассе М-5 в Уфимском районе в ДТП пострадал 27-летний мужчина

На трассе М-5 «Урал» в Уфимском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. По информации ГАИ по Башкирии, 27-летний водитель автомобиля «Газель» потерял контроль над транспортным средством и врезался в двигавшийся в попутном направлении большегрузный автомобиль.