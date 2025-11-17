Ричмонд
На трассе М-5 в Уфимском районе в ДТП пострадал 27-летний мужчина

Авария с участием «Газели» и большегруза произошла на 1469 км трассы М-5.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-5 «Урал» в Уфимском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. По информации ГАИ по Башкирии, 27-летний водитель автомобиля «Газель» потерял контроль над транспортным средством и врезался в двигавшийся в попутном направлении большегрузный автомобиль.

После аварии водителя «Газели» с полученными травмами доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб, а дорожные бригады занимаются ликвидацией последствий инцидента.

