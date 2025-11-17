Лукашенко сказал, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии

В частности, на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем белорусский лидер заявил, что жизнь заставит Польшу и страны Балтии нормализовать отношения с Беларусью и Россией. Он сказал, что сейчас «литовцы визжат» из-за закрытия границы, хотя Беларусь ее не закрывала. И подчеркнул, что белорусы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились.