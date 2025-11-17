Лукашенко сказал, когда нормализуются отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда отношения Польши и стран Балтии с Беларусью и Россией станут нормальными, пишет БелТА.
В частности, на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем белорусский лидер заявил, что жизнь заставит Польшу и страны Балтии нормализовать отношения с Беларусью и Россией. Он сказал, что сейчас «литовцы визжат» из-за закрытия границы, хотя Беларусь ее не закрывала. И подчеркнул, что белорусы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились.
Лукашенко отметил, что Польша и страны Балтии — соседи Беларуси, и от этого никуда не деться. Но и констатировал, что сегодня эти государства управляются извне. При этом белорусский президент сказал, когда именно нормализуются отношения этих стран с Беларусью и Россией.
— Знаете, жизнь заставит… Придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и России, как это было раньше. Зачем (было. — Ред.) терять эти рынки, терять такие добрые отношения? — спросил он.
В продолжение темы навредивших Литве политических решений Лукашенко также сказал о закрытии Игналинской АЭС в качестве примера. Он добавил, что Минск предупреждал Вильнюс не закрывать Игналинскую атомную станцию под видом зеленой экономики.
— Мы их предупреждали: не делайте это, она вам нужна будет. Нет, закрыли, угробили, разворовали. И мешали нам строить эту станцию (Белорусскую АЭС. — Ред.), — указал глава Беларуси.
Еще белорусский президент рассказал, что во время строительства АЭС в Островце он приглашал в Беларусь литовских специалистов в этой отрасли, оказавшихся невостребованными у себя стране.
— Я пригласил специалистов литовских (с ними была проблема в Литве): приезжайте на нашу станцию, будем работать. Тем более, мы нуждались в кадрах. Они думали, мы без них не обойдемся. Мы вместе с россиянами решили эту проблему, — заключил белорусский президент.
И резюмируя, пояснил, что сейчас на Белорусской АЭС работают около трех тысяч человек. И что еще тысяча специалистов нужна будет для третьего энергоблока.
Напомним, несколькими днями ранее Александр Лукашенко собрал совещание, где обсудили строительство второй АЭС в Беларуси.
По его итогам сообщалось, что третий энергоблок будет построен на Белорусской АЭС в Островце.
Еще Александр Лукашенко сказал про колоссальное давление, но не назвал «адреса, явки, пароли».