Движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга с 19 ноября

Поводом для этого стали работы по текущему содержанию дорог.

Источник: Комсомольская правда

С 19 ноября в Центральном и Невском районах Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом водителей предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— Временные ограничения введут из-за работ по текущему содержанию дорог, — пояснили инспекторы.

Так, в Центральном районе движение закроют до 14 мая 2026 года. Машины не смогут проехать по проспекту Бакунина в направлении от Синопской набережной до Новгородской улицы, включая безымянный проезд в створе проспекта Бакунина. Движение по Синопской набережной на пересечении с проспектом Бакунина ограничат.

В Невском районе до 21 ноября авто запретят ехать по улице Джона Рида в створе проспекта Пятилеток. Водителям рекомендовали заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на альтернативные схемы проезда.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что власти Северной столицы подвели промежуточные итоги новых тарифов на платных парковках.