Движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга с 19 ноября

Так, в Центральном районе движение закроют до 14 мая 2026 года. Машины не смогут проехать по проспекту Бакунина в направлении от Синопской набережной до Новгородской улицы, включая безымянный проезд в створе проспекта Бакунина. Движение по Синопской набережной на пересечении с проспектом Бакунина ограничат.