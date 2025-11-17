Движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга с 19 ноября

С 19 ноября в Центральном и Невском районах Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом водителей предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Временные ограничения введут из-за работ по текущему содержанию дорог, — пояснили инспекторы.
Так, в Центральном районе движение закроют до 14 мая 2026 года. Машины не смогут проехать по проспекту Бакунина в направлении от Синопской набережной до Новгородской улицы, включая безымянный проезд в створе проспекта Бакунина. Движение по Синопской набережной на пересечении с проспектом Бакунина ограничат.
В Невском районе до 21 ноября авто запретят ехать по улице Джона Рида в створе проспекта Пятилеток. Водителям рекомендовали заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на альтернативные схемы проезда.
