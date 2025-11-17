В удмуртской деревне Малые Калмаши открыли современный сельхозкорпус

Корпус рассчитан на 200 голов скота. В его работу внедрены современные технологии, с помощью которых специалисты будут следить за здоровьем животных. В частности, в сельхозкорпусе используют инновационную систему для мониторинга процесса многократного пережевывания сена. Таким образом при выявлении каких-то отклонений в состоянии скота сотрудники своевременно примут необходимые меры. Все это позволит повысить общую продуктивность предприятия и сэкономить средства. Помимо этого, появление современного сельхозкорпуса позволило создать дополнительные рабочие места.