В удмуртской деревне Малые Калмаши открыли современный сельхозкорпус

Новый корпус сельскохозяйственного предприятия имени XXII съезда КПСС открыли на территории деревни Малые Калмаши в Удмуртской Республике в соответствии с задачами национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Каракулинского района.
Корпус рассчитан на 200 голов скота. В его работу внедрены современные технологии, с помощью которых специалисты будут следить за здоровьем животных. В частности, в сельхозкорпусе используют инновационную систему для мониторинга процесса многократного пережевывания сена. Таким образом при выявлении каких-то отклонений в состоянии скота сотрудники своевременно примут необходимые меры. Все это позволит повысить общую продуктивность предприятия и сэкономить средства. Помимо этого, появление современного сельхозкорпуса позволило создать дополнительные рабочие места.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.