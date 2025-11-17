Разработана интеллектуальная система пожаротушения для автосервисов

«Аэрозольные системы пожаротушения сегодня применяются на станциях технического обслуживания автомобилей, в техцентрах, сборочных цехах. Однако срабатывают они, как правило, на открытое пламя. Запатентованная же ученым ЮУрГУ Никитой Пономаревым интеллектуальная система пожаротушения умеет предотвращать возгорания, а в случае пожара эффективна для тушения даже литий-ионных батарей и скрытых полостей электромобилей. Прямых аналогов в России нет», — сказали в вузе.