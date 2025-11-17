Экологи призвали сменить подход к защите южноафриканских пингвинов от вымирания

Эти наблюдения показали, что в сезоны с высокой доступностью рыбы пингвины относительно редко покидали границы охранной зоны у берегов этих островов и лишь в 4% случаев добывали рыбу в тех же регионах Атлантического океана, что и рыбаки. В противоположность этому, в сезоны с низкой биомассой рыбы этот показатель вырастал до 20%, что говорит о существенной конкуренции между птицами и людьми за доступ к анчоусам и сардине.