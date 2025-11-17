WSJ: Белый дом не принял окончательного решения по Венесуэле

Двое других американских чиновников подтвердили, что Трамп окончательно не определился с атакой на Венесуэлу. Собеседники The Wall Street Journal добавили, что на прошлой неделе советники президента, включая министра обороны Пита Хегсета, представили американскому лидеру различные сценарии. Они включали ряд мер, в числе которых было привлечение спецназа, а также авиаудары по зданиям правительства и военным объектам.