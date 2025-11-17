WSJ: Белый дом не принял окончательного решения по Венесуэле

«Высокопоставленный сотрудник администрации в воскресенье заявил, что какие-либо боевые действия в Венесуэле не являются неминуемыми», — цитирует «Интерфакс» публикацию WSJ.
Двое других американских чиновников подтвердили, что Трамп окончательно не определился с атакой на Венесуэлу. Собеседники The Wall Street Journal добавили, что на прошлой неделе советники президента, включая министра обороны Пита Хегсета, представили американскому лидеру различные сценарии. Они включали ряд мер, в числе которых было привлечение спецназа, а также авиаудары по зданиям правительства и военным объектам.
Ранее в ноябре The Wall Street Journal сообщала, что у Трампа нет уверенности, что применение силового сценария в отношении Венесуэлы заставит Мадуро уйти с поста президента.
Кроме того, Трамп не исключил возможности проведения переговоров с Мадуро. Параллельно он заявил, что признание «Картеля Солнц» дает право американским военным право наносить удары по его активам и инфраструктуре внутри страны. Трамп обосновал это тем, что «Картель Солнц» — террористическая организация, возглавляемая, по его мнению, лично Николасом Мадуро.
Тем не менее, многие аналитики сомневаются, что США выделили достаточно сил для масштабной операции. Другие же опасаются, что попытка свергнуть Мадуро только ухудшит положение в стране, сообщает "Интерфакс со ссылкой на CNN.
Западный дипломат, много лет проработавший в Венесуэле, сообщил телеканалу, что Мадуро является гарантом стабильности, нравится это кому-то или нет. По его словам, в случае ухода Мадуро с поста президента сохранить статус-кво будет некому. Именно поэтому все стороны сплачиваться вокруг действующего лидера.
Как отмечают другие наблюдатели, американские удары будут бесполезны, если не будут подкреплены долгосрочной поддержкой Венесуэлы.
«Применение силы должно привести к результатам, должно сопровождаться политическим решением при поддержке США, с планируемым сроком в пять — десять лет», — приводит слова дипломата «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что американская ударная группа из Средиземного моря вошла в зону ответственности Южного командования ВС США.