В Псковской области обновили участок трассы Пушкинские Горы — Локня

На участке протяженностью более 5 км заменили дорожное покрытие, восстановили заездные карманы и примыкания, привели в порядок водопропускные трубы и укрепили обочины. Еще специалисты модернизировали два остановочных комплекса в деревнях Гривино и Степанькино. Для безопасности движения были установлены сигнальные столбики и знаки, нанесена разметка.