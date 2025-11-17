Ричмонд
В Псковской области обновили участок трассы Пушкинские Горы — Локня

Также специалисты привели в порядок остановочные комплексы в деревнях Гривино и Степанькино.

Отрезок автодороги Пушкинские Горы — Локня в Новоржевском муниципальном округе Псковской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

На участке протяженностью более 5 км заменили дорожное покрытие, восстановили заездные карманы и примыкания, привели в порядок водопропускные трубы и укрепили обочины. Еще специалисты модернизировали два остановочных комплекса в деревнях Гривино и Степанькино. Для безопасности движения были установлены сигнальные столбики и знаки, нанесена разметка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.