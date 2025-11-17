Бал хризантем в Волгограде продлили до 23 ноября из-за ажиотажа

Всего за неделю выставку посетили около 9 тысяч человек. Семьи, друзья и даже трудовые коллективы приезжают, чтобы насладиться буйством красок и ароматов. Особой популярностью пользуются фотозоны, созданные специалистами сада, где можно сделать незабываемые снимки. В теплицах сада созданы идеальные условия, благодаря которым хризантемы чувствуют себя прекрасно и долго радуют глаз. Гости могут увидеть одновременное цветение более 40 тысяч цветов.