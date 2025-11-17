Бал хризантем в Волгограде продлили до 23 ноября из-за ажиотажа

Волгоградский региональный ботанический сад сделал подарок всем ценителям красоты. Бал хризантем продлили до 23 ноября. Это решение приняли из-за огромного интереса со стороны жителей и гостей Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облкомприроды.
Всего за неделю выставку посетили около 9 тысяч человек. Семьи, друзья и даже трудовые коллективы приезжают, чтобы насладиться буйством красок и ароматов. Особой популярностью пользуются фотозоны, созданные специалистами сада, где можно сделать незабываемые снимки. В теплицах сада созданы идеальные условия, благодаря которым хризантемы чувствуют себя прекрасно и долго радуют глаз. Гости могут увидеть одновременное цветение более 40 тысяч цветов.
Напомним, выставка работает ежедневно, кроме понедельника (17 ноября — выходной). Часы посещения: с 9 до 16 часов. Адрес: город Волжский, улица Набережная, 2 Л. Кроме цветочных экспозиций и фотозон, посетителей ждет ярмарка изделий ручной работы, травяных чаев и меда — отличный повод приобрести что-то уникальное.